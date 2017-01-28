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Ak Parti Eşme İlçe Başkanı istifa etti



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta AK Parti Eşme İlçe Başkanı Avukat Ali Arık, yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifasını AK Parti Yönetimine sunan Ali Arık, görev süresi boyunca iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını ve bundan sonraki süreçte de partisiyle bağını koparmayacağını ifade etti.

Yaşanan gelişmeyle ilgili olarak Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş'ta şunları söyledi; "Ülkemizin geleceği için Cumhurbaşkanlığı Sistemi Meclis'imizin takdiri ile halkımızın onayına sunulmuştur. Bu süreçlerde parti içinde yaşanan rutin değişiklikler bazı basın gurupları tarafından farkı yorumlanmıştır. Eşme ilçemizde ki görev değişikliği partimizin rutin bir değişikliğidir. Başta Eşme İlçe Başkanım Ali Arık beye ve yönetiminde çalışan değerli partili yol arkadaşlarıma bu güne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Eşme ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki süreçte yeni oluşturulacak yönetim ile yolumuza devam edeceğiz."

(EÖ-MB-Y)



28.01.2017 23:56:48 TSI

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