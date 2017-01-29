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Bakan Akdağ, Kocaeli'nde yapılması planlanan projeleri anlattı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'nde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İl Değerlendirme toplantısında Kocaeli'nde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen toplantıya; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümlü ve ilçe kaymakamları ve bağlı müdürlük temsilcileri katıldı.

İl Değerlendirme toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "2019'da bitirilecek olan Şehir Hastanesi'nin yetkili firmayla konuşularak 2018 yılının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz. Şu an yapım çalışmaları devam eden Gebze Fatih Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ni de 2 ay içerisinde tamamlamayı ve hizmete sunmayı istiyoruz. Bunun zor olduğunu biliyoruz ama hem firmalara hem de Bakanlıktaki arkadaşlarımızla böyle bir hedef koymuş olduk. Çayırova'da 200 yataklı yeni bir hastane yapacağız ama 300 yatağa da ileri de büyültülebilecek bir proje olacak. Bunun dışında Gölcük'te 250 yataklı hastane yapma kararımız var. Öte yandan Derince'de Diş Sağlığı Merkezi için çalışmalarımızı yakın zamanda bitirmek istiyoruz. Kocaeli'nde madde bağımlılığı ile ilgili AMATEM ve ÇAMATEM'ler yapılacak. Bunları Sağlık Bakanlığı olarak bir arsa üzerinde yapmayı düşünüyorduk, bugün üniversitemizle görüştük ve üniversitemizin içerisinde yapılmasını kararlaştırdık. Bunun dışında Kocaeli'nde 30-40 arasında Sağlıklı Yaşam Merkezleri yapacağız" diye konuştu.



29.01.2017 00:08:46 TSI

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