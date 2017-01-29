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Büyükşehir kent tarihine sahip çıkıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki tarihi yapıları gün yüzüne çıkartmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki tarihe ışık tutan mekan ve yapıları sosyal hayata yeniden kazandırmak için restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2016 yılında tarihi binalardan üçü gün yüzüne çıkarıldı, altısında çalışmalara başlandı, beşinde ise projelendirme çalışmalarına geçildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında Sultan Orhan Gazi döneminde, Akça Koca'nın oğlu İlyas Bey'e ait türbenin restorasyonu ve Darıca'da bulunan Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Darıca İtfaiye Binası, 2016 yılında Kocaeli'ye kazandırılan tarihi yapılar oldu. Ayrıca Tavşancıl geleneksel evlerini yansıtan Dilovası Tavşancıl 1781 parseldeki Tarihi Ev Rekonstrüksiyonu da gün yüzüne çıkarıldı.

Ayrıca proje aşamasındaki çalışmalar Derince Beş Divanlı Rıza Bey Konağı Restorasyon Projesi, Osman Hamdi Bey Evi Müzesi Restorasyon Projesi, İzmit Pembe Köşk Restorasyon Projesi, "Ereğli Evleri Hayat Buluyor Projesi" Restorasyon Çalışması, Karamürsel Ereğli Tarihi Çapalı Ev Restorasyon Projesi şeklinde oldu.

(İG-İÇ)



29.01.2017 10:20:24 TSI

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