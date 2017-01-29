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Yollar kapanınca tır sürücüleri Muradiye'ye sığındı

29 Ocak 2017 Pazar, 10:50
Yollar kapanınca tır sürücüleri Muradiye'ye sığındı
Yollar kapanınca tır sürücüleri Muradiye'ye sığındı

(Fotoğraflı)

Seracettin Seçkin
VAN (İHA)  Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapanınca tır sürücüleri de Muradiye ilçesine sığındı.
İran seferi yapan 130 tır, Tendürek Dağı'ndaki Tendürek Geçidi'nin kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Tır sürücülerinin bir kısmı Muradiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Burada soba başında ısınan sürücüler, yolların açmamasından dolayı tepkilerini dile getirdiler. Sürücüler, "Aç susuz buralarda kaldık. Yakıtımız bitmek üzere, paramız bitti. Bir yetkili halimizi sormadı. Her türlü vergi alınıyor, ama uluslararası çalıştığımız bu yollar bir kar yağışı sonrasında açılmıyor. Bizim halimiz ne olacak? Daha kaç gün burada bekleyeceğiz?" diye konuştular.
(MSA-Y)

29.01.2017 10:55:40 TSI
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