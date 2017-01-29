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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Karşıyaka'dan çocuklara dev armağan

29 Ocak 2017 Pazar, 10:56
Karşıyaka'dan çocuklara dev armağan
Karşıyaka'dan çocuklara dev armağan
- 'Tema Parkı' bayram hediyesi olacak

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi'nin prestij projelerinden 'Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı'nın inşaatı hızla ilerliyor. Geçen ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle temeli atılan dev park, 23 Nisan'da açılarak çocuklara armağan edilecek.

Mavişehir'de 7 bin 200 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek Tema Parkı projesi, Ege Bölgesi'nde ilk ve tek olacak. 11 adet dinozor maketinin yer alacağı parkta; doğada sıkça rastlanmasına karşın gözle görülmeyen canlıların büyük halleri, çocukların kazı yapabileceği fosil alanı, biyolojik gölet ve süs havuzu, sinevizyon salonu, uçak simülatörü, küçültülmüş inşaat makineleri bulunacak. Yeşil alanlar ve oyun alanları oluşturulacak, modern bir kafe açılacak. Evrensel Çocuk Müzesi'nde ise yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerleri anlatan sergiler ile eğitim alanları yer alacak. Hızla ilerleyen proje, nisan ayında tamamlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da coşkulu bir törenle hizmete açılacak.

"Çocuklar bilimle buluşacak"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çocuklarımızın bilimden, sanattan, kültürden beslenerek daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz. Bu projemizle de çocuklarımızı eğitimle, bilimle buluşturacağız. Eğlenirken öğrenmelerini sağlayacağız. Bu parkı inşa ettiğimiz alanın bir tarafında Bilim Müzesi, bir tarafında da Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulumuz var. Dev parkın da tamamlanmasıyla birlikte, bölgeyi 'Bilim ve Eğitim Adası' haline getirmiş olacağız" dedi.
(CA)

29.01.2017 11:01:16 TSI
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