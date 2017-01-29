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Dünyanın turizmcisine Seferihisar sunumu



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Dünyanın en büyük 5. fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) turizm profesyonelleri Seferihisar'ı dinledi.



Bu yıl 21.'si düzenlenen EMITT, İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Seferihisar Belediyesi'nin de İZKA İzmir standı içerisinde yer aldığı fuarda, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" isimli panelde konuşmacı olarak yer aldı.



Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler

Turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev sahipliği yapan EMITT, bu yıl da dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Fuar kapsamında düzenlenen panellerden bir tanesi de 'Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler' isimli panelde oldu. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut oldu.



Sakin şehri anlattı

Panelin moderatörü Prof.Dr İbrahim Birkan, özgünlükleriyle markalaşan dört belediyenin davet edildiği panelle ilgili olarak, "Fuara ayrı bir boyut katmak istedik. Bugün konuşacak dört başkan ve şehirleri özgünlükleriyle ön plana çıkıyor. Örneğin Seferihisar'ın 'Cittaslow' (Sakin Şehir) yaklaşımı var. Çok konuşulan bu modeli bugün Belediye Başkanı Tunç Soyer'den dinleyeceğiz" dedi.



"Üç yeni sakin şehrimiz daha onaylandı"

Panelde konuşan Başkan Tunç Soyer, 2009 yılından beri sürdürdükleri Cittaslow çalışmalarıyla birlikte, Türkiye'nin ilk 'sakin şehri' olan Seferihisar'da yaptıkları projeleri anlattı. Başkan Soyer Türkiye'nin sakin şehir cenneti olabileceğini düşünerek, ülke geneline yayma çalışmaları sonucunda üye sayısının Türkiye'deki tüm bölgelere yayılarak 11'e yükseldiğini söyledi. Panelin sonunda Cittaslow'un İtalya'da bulunan merkezinden müjdeli bir haber aldıklarını belirten Başkan Soyer, "Üç yeni sakin şehrimiz daha onaylandı. Bunları da önümüzdeki hafta Şavşat'ta düzenlenecek Cittasow Türkiye toplantısında açıklayacağız" diye konuştu.



Seferihisar standına ilgi büyük

Seferihisar Belediyesi'nin yer aldığı stant fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini görüyor. Stantta mandalina kurusu ikramı yapan Belediye çalışanları, çok beğenilen mandalina kurusunun termal enerjiyle kurutulması ve yaygınlaşması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriyor. EMITT Fuarı 29 Ocak Pazar saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

(CA)



29.01.2017 11:18:52 TSI

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