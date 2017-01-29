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Mobilya mağazasında sobadan yangın çıktı



(Fotoğraflı)



Barış Gök - Uğur Sarı

KONYA (İHA) - Konya'da bir mobilya mağazasının bodrum katında sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, merkez Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bodrum katında ısınmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar malzemelere sıçrayınca yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mağazanın içi yoğun şekilde dumanla kaplanırken, itfaiye erleri duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BG-SÜ-Y)



29.01.2017 11:26:54 TSI

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