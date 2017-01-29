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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Yavuzeli ilçesinde asayiş uygulaması

29 Ocak 2017 Pazar, 12:20
Yavuzeli ilçesinde asayiş uygulaması
Yavuzeli ilçesinde asayiş uygulaması
(Fotoğraflı)

Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - Ülke genelinde yaklaşık 50 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirildi.
Yavuzeli İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Müslüm Arslan'ında katıldığı Asayiş uygulamasında yaklaşık 120 polis görev aldı. İki grup şeklinde gerçekleştirilen Asayiş uygulamasında 1. Grup İlçe merkezinde bulunan Kıraathaneler başta olmak üzere umuma açık iş yerlerini denetleyerek, kimlik kontrolü yaptı. Diğer grup ise Gaziantep-Adıyaman çevre yolu başta olmak üzere ilçenin değişik noktalarında yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde arama ve kimlik kontrolü yaptı. Yavuzeli ilçe genelinde 19:30 ile 23:30 saatleri arasında gerçekleştirilen Asayiş denetimlerinde ruhsatsız bir adet av tüfeği yakalandı.
(LO-SD-Y)

29.01.2017 12:25:45 TSI
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