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Mersin Büyükşehir Belediyesi EMİTT 2017'de iz bıraktı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 21'incisi düzenlenen ve dünyanın en büyük 5 fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2017'de en çok ilgi gören stantlardan biri oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'in tüm değerleri ile tanıtılması amacıyla dünyanın en önemli tanıtım ve seyahat fuarlarında yerini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 60 bin ziyaretçinin katıldığı ve 4 gün süren EMITT 2017 Fuarı'na birbirinden renkli görüntülere sahne olan standı ve bünyesinde kurulan VR Mersin uygulaması ile damga vurmayı başardı. 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun katıldığı EMITT 2017'de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'in tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıtılırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik dinletisi ve Mersin'e özgü lezzetlerin tanıtıldığı stantlar binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi standı bünyesinde Toroslar Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Gülnar Belediyesi, Mut Belediyesi, Çukurova Turizm ve Otelciler Birliği (ÇUKTOB), Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD), Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Silifke Turizm Geliştirme Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği ve Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği stantları da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin en çok ilgi gören stantlarından birisi ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile METAB işbirliğinde hayata geçirilen VR Mersin uygulamasının standı oldu. Mersin genelinde 272 noktanın havadan, karadan ve gece-gündüz görüntülerinin yer aldığı, 360 derece sanal tur yöntemi ile misafirlere Mersin'i yakından tanıtma imkanı sunan uygulama ziyaretçi akınına uğradı. EMITT 2017'de 'Destinasyonlar' dalında 'En İyi Teknolojik Stant Ödülü'ne de layık görülen VR Mersin, fuarda en çok ilgi gösterilen stant oldu. Binlerce kişiyi Mersin'in doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinde bir ziyarete çıkartarak farklı bir deneyim yaşatan VR Mersin standını, çeşitli illerden çok sayıda belediye başkanı ve vali yardımcısının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ziyaret etti. VR Mersin uygulamasıyla Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden Bakan Avcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım videosunu izleyerek, uygulama ile ilgili bilgi aldı. VR Mersin Uygulaması Bakan Nabi Avcı'dan tam not aldı.

(KYM-Y)



29.01.2017 15:51:33 TSI

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