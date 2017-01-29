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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Lapseki'de su kesintisi

29 Ocak 2017 Pazar, 15:49
Lapseki'de su kesintisi
Lapseki'de su kesintisi

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su hattı abone bağlama çalışmaları nedeniyle bir günlük su kesintisi yaşanacak.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su hattı abone bağlama çalışmaları nedeniyle bir günlük su kesintisi yaşanacak. Lapseki Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, su hattı abone bağlama çalışmaları kapsamında 30 Ocak Pazartesi günü sabah 09:00 akşam 17:00 arası su kesintisi yaşanacak. Yetkililer gün boyunca yapılan anonsta vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınması talimatında bulundu.
(GD)

29.01.2017 15:54:45 TSI
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