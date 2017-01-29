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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Milletvekili Turan köy ziyaretlerinde bulundu

29 Ocak 2017 Pazar, 16:01
Milletvekili Turan köy ziyaretlerinde bulundu
Milletvekili Turan köy ziyaretlerinde bulundu

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan memleketi Lapseki'de köy ziyaretlerinde bulundu.
Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan memleketi Lapseki'de köy ziyaretlerinde bulundu. Köy kahvehanelerine giderek vatandaşlarla ve gençlerle bir araya gelen Turan, istişarede yaparakköylüleri dinledi. İlçede taziye ziyaretlerinin ardından referandum öncesi vatandaşlarla görüşen Turan olumlu tepkiler aldı. Turan yaptığı kısa değerlendirmede köylülerle bir araya geldiklerini ifade ederek milletle iç içe olduklarını hatırlattı. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizen Turan, referandum sürecinde sözün tek sahibi millet olduğunun altını çizdi. Turan ayrıca köylü gençlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu. Turan'a il genel meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatı mensupları eşlik etti.
(GD)

29.01.2017 16:07:29 TSI
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