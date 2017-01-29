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Kiraz, Akçadağ İlçe teşkilatının istifası hakkında konuştu

29 Ocak 2017 Pazar, 16:15
Kiraz, Akçadağ İlçe teşkilatının istifası hakkında konuştu
Kiraz, Akçadağ İlçe teşkilatının istifası hakkında konuştu
- CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
- "İlçe Başkanı bireysel talebinin yerine gelmemesi nedeniyle böyle bir karar aldı"
- "Bu partide herkesin yeri doldurulabilir"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Akçadağ İlçe Teşkilatının toplu istifası ile ilgili olarak, "Oradaki İlçe Başkanımızın kendi bireysel talebinin yerine gelmemesi çerçevesinde böyle bir karar aldığı çok açık ve net bir şekilde ortada" dedi.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin toplu istifasını değerlendirdi. Ülke gündeminde referandumun bulunduğunu hatırlatan Kiraz, "Böylesine önemli bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi bireyleri tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Dolayısıyla bu süreçte gerek yönetimimizde yer alan arkadaşlarımız gerek parti üyelerimiz gerekse partimize oy veren gönüldaşlarımız tarihsel bir rol üstlenecek. Herkesin bu bilinçle hareket etmesi lazım, bu süreçte herkesin kendi kişisel menfaatlerini bir kenara iterek tamamen ülke menfaatlerine endekslenmesi gerekiyor. Bu noktada parti içerisinde yaşanan olaylar partimize zarar verdiği gibi diğer siyasi partilerin ekmeğine de yağ sürmektedir. Bu çerçevede Akçadağ İlçe Başkanımızın ve yönetiminin bir çoğunluğunun istifası söz konusu oldu. Biz arkadaşlarımızla o konuyu değerlendirdik ve yaptığımız incelemeler sonucu oradaki arkadaşlarımızın kamuoyuna yaptığı açıklamada hiç bir kelimenin ve hiç bir cümlenin doğru olmadığını net bir şekilde gördük. Oradaki ilçe başkanımızın kendi bireysel talebinin yerine gelmemesi çerçevesinde böyle bir karar aldığı çok açık ve net bir şekilde ortada. Ben bu açıklamanın doğru olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisinin çok güçlü ve köklü bir parti olduğunu belirten Kiraz, "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinden büyük değil. Bu partide herkesin yeri doldurulabilir, en kısa sürede gerekli çalışmaları yapıp oradaki boşluğu da dolduracağız. Ben istifa eden ilçe başkanımıza ve yönetim kuruluna bugüne kadar partimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren Akçadağ'da İlçe Başkanımız ve örgütümüz yok. Dolayısıyla bu saatten sonra kendilerinin yaptığı açıklamanın kamuoyu tarafından dikkate alınmamasını istiyorum. Artık kendilerini yaptığı her açıklama bireysel açıklama olacaktır" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

29.01.2017 16:19:56 TSI
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