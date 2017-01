YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti

- Spor Toto 3. Lig, 3. Grup mücadelesinde Orduspor'u konuk eden Muğlaspor, ikinci yarıda attığı goller ile rakibini 2-0 yendi.



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3.Grup Muğlaspor evinde Orduspor'u konuk etti. Ev sahibi Yeşil Beyazlı ekip ikinci yarıda Emre ve Tuncay'ın bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Barkın Kara**, Bülent Eray Kutlu**, Ali Kılıç*

Muğlaspor: Hasan **, Samet**, Fatih**, Yasin**, Osman***(Dk.83 Onurcan), Mertcan**(Dk.62 Emirhan**), Emre***, Ender**, Tuncay***, Cuma Ali**, Nizamettin**(Dk. Ozan**)

Orduspor: Mert Can*, Burak**(Dk. 90 Ulaş?),Altan**, Muhammet**(Dk. 65 Mehmet**), Özgen**, Murat**, Burak**, Emre(Dk.85 Alihan?), Asım Can**, Yasin**, Furkan**

Sarı Kartlar: Yasin(Muğlaspor), Asım Can, Murat(Orduspor)

Kırmızı Kartlar: Asımcan, Altan(Orduspor)

Goller: Dk.72 Emre, Dk. 88 Tuncay(Muğlaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk.9 - Sağ kanattan gelişen Muğlaspor atağında ceza sahası önünden Mertcan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 20 -Muğlaspor konuk ekip ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Cuma Ali sert vurdu top kalecide kaldı.

Dk.57 - Muğlaspor sol kanattan atak başlattı, ceza sahası önünde topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

Dk. 72 GOL - Muğlaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Samet'in ceza sahası gönderdiği pasını Emre gelişine yerden vuruş ile topu ağlara gönderdi 1-0.

Dk. 88 GOL -Muğlaspor bu dakikada farkı ikiye çıkardı. Berkay'ın pasında topla buluşan Osman ceza sahasına girdi. Vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topu Tuncay tamamladı 2-0.

29.01.2017 16:37:49 TSI

