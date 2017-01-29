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Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti

29 Ocak 2017 Pazar, 16:33
Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti
Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti
- Spor Toto 3. Lig, 3. Grup mücadelesinde Orduspor'u konuk eden Muğlaspor, ikinci yarıda attığı goller ile rakibini 2-0 yendi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3.Grup Muğlaspor evinde Orduspor'u konuk etti. Ev sahibi Yeşil Beyazlı ekip ikinci yarıda Emre ve Tuncay'ın bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Barkın Kara**, Bülent Eray Kutlu**, Ali Kılıç*
Muğlaspor: Hasan **, Samet**, Fatih**, Yasin**, Osman***(Dk.83 Onurcan), Mertcan**(Dk.62 Emirhan**), Emre***, Ender**, Tuncay***, Cuma Ali**, Nizamettin**(Dk. Ozan**)
Orduspor: Mert Can*, Burak**(Dk. 90 Ulaş?),Altan**, Muhammet**(Dk. 65 Mehmet**), Özgen**, Murat**, Burak**, Emre(Dk.85 Alihan?), Asım Can**, Yasin**, Furkan**
Sarı Kartlar: Yasin(Muğlaspor), Asım Can, Murat(Orduspor)
Kırmızı Kartlar: Asımcan, Altan(Orduspor)
Goller: Dk.72 Emre, Dk. 88 Tuncay(Muğlaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR:
Dk.9 - Sağ kanattan gelişen Muğlaspor atağında ceza sahası önünden Mertcan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.
Dk. 20 -Muğlaspor konuk ekip ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Cuma Ali sert vurdu top kalecide kaldı.
Dk.57 - Muğlaspor sol kanattan atak başlattı, ceza sahası önünde topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.
Dk. 72 GOL - Muğlaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Samet'in ceza sahası gönderdiği pasını Emre gelişine yerden vuruş ile topu ağlara gönderdi 1-0.
Dk. 88 GOL -Muğlaspor bu dakikada farkı ikiye çıkardı. Berkay'ın pasında topla buluşan Osman ceza sahasına girdi. Vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topu Tuncay tamamladı 2-0.
(BT-İK)

29.01.2017 16:37:49 TSI
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