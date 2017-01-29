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Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretle korunuyor

29 Ocak 2017 Pazar, 17:04
Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretle korunuyor
Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretle korunuyor

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Ayvalık zeytinyağını markalaştırmak amacıyla 10 yıl önce Ayvalık Ticaret Odası'nın (ATO) kazanımı olan zeytinyağına coğrafi işaret, TOBB ve TÜBİTAK tarafından Türkiye'ye örnek gösterildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu'nun ortak projesinde, zeytinyağındaki tağşişin önlenmesi ve yerel markaların öne çıkarılması için coğrafi işaretlemenin önemine dikkat çekilerek, bu yöndeki çalışmalarından ötürü Ayvalık Ticaret Odası, pilot oda seçildi.
Türkiye'de ilk kez zeytinyağını markalaştırmak hedefiyle, ATO tarafından 10 yıl önce elde edilen coğrafi işaret, Ayvalık zeytinyağını taçlandırmayı sürdürüyor.
"Üretici de Tüketici de korunuyor"
TÜBİTAK ve TOBB'un Ayvalık'ı pilot oda göstermesinin onur verici olduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Coğrafi işaret hem üreticiye, hem yerel markalara hizmet ediyor. Ayrıca sağlıklı yağ açısından da tüketicinin korunmasını sağlıyor. Coğrafi işaret tüm bölgelere yayılmalı. Duyusal analiz laboratuvarı ile en iyi coğrafi işaret seçilen ATO'yu kutluyorum. Genç üreticilerimizin bu anlamda Ayvalık zeytinyağına sahip çıkacağına inanıyorum"dedi.
Sahtecilere men cezası
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı ise, ATO'nun Türkiye'ye örnek gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yetkili kurumlar tarafından saha ve laboratuar aşamasında denetleme geçirdik ve başarıyla çıktık. Şu an üreticimizin yüzde 80'i coğrafi işaret kullanıyor. Coğrafi işaretle yağımızı tescil ettirmek ürünün iç piyasada değerli satılmasını, ayrıca dünya pazarlarında markalaşmamızı sağlayacaktır. Merdiven altı işletmelerde zeytinyağı başka yağlarla karıştırılıp satılıyor. Bu durum sağlığımızı olumsuz etkilerken,pazarda da haksız rekabete yol açıyor. Hiç kimse 14 liraya mal ettiği yağını 8 liradan satmaz. Tağşişte kanunlar caydırıcı olmalı. Gerekirse tüm aile üyeleri ticaretten men edilmeli" diye konuştu.
(SS-EME)

29.01.2017 17:09:33 TSI
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