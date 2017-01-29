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25 Mart Oltuspor, Pasinler'i 3-2 mağlup etti

29 Ocak 2017 Pazar, 17:14
25 Mart Oltuspor, Pasinler'i 3-2 mağlup etti
25 Mart Oltuspor, Pasinler'i 3-2 mağlup etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden 25 Mart Oltuspor, evinde ağırladığı Pasinler Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Oltu ilçe stadyumunda oynanan maçta ilk yarı konuk rakip 1-0 lık skoruyla tamamlandı. Oltu 25 Martsporu soğuk havaya rağmen Oltulu taraftarlar yalnız bırakmadılar. İkinci yarıyı 3 golle tamamlayan Oltuspor'un gollerini Oğuzhan Macit, Alperen Yüce(P) ve Hamit Macit atarken, maçın 80. dakikasında Oltusporlu Mahmut gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalarak, takımın uzatmalarla birlikte son 15 dakikayı 10 kişi tamamlamasına sebep oldu.
Sarı-kırmızılı takım 10 kişi tamamladığı maçta, evinde ağırladığı Pasinler Belediyespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmesini bildi. Oltuspor, bu sonuçla gruptaki puanını 4'e çıkararak 6 puanla lider durumda bulunan Erzurum 1968 Spor'un ardından ikinci sıraya yerleşti.
25 Mart Oltuspor Teknik Direktörü Gürkan Çil, "Baştan sonra üstün oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımın bu galibiyette büyük emekleri var. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da bu soğuk havada bizleri bir an olsun yalnız bırakmadan destekledikleri için teşekkür ederim" dedi.
Kulüp Başkanı Ahmet Zengin ise, "Çok zorlu bir maç oldu. Maç boyunca üstün olan taraf bizdik. Hakemin bariz hatalarına rağmen kazanmasını bildik. Seyircilerimizin desteği çok güzeldi. Bütün maçlarda bu desteği bekliyoruz. Deplasmanda maçlarımıza da eğer gelmek isteyen olursa minibüs çıkarabiliriz. Bugün maçtaki hakemlerin performansı gösteriyor ki, bütün maçlara 2-0, 3-0 önde başlamamız lazım. Önümüzdeki hafta lider Erzurum 1968 Spor'a konuk oluyoruz. İnşallah orada onları da yenip, lider olarak dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

29.01.2017 17:20:01 TSI
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