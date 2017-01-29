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Gördes Deliçoban için dönüşümm başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes'in Deliçoban Mahallesi'nde altyapı dönüşümü başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı sorununa neşter vurmak adına aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda, Gördes'in Deliçoban Mahallesi'nde altyapı dönüşüm hamlesi başladı. Mahallenin 4 bin metrelik kanalizasyon hattını yenileyen MASKİ ekipleri, çalışmaların tamamlanması ile birlikte içme suyu hattına geçecek. MASKİ'nin çalışmaları ile birlikte mahallenin toplam 8 bin metrelik altyapısı modern bir sisteme kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya da mahallede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

MASKİ ekipleri mahalleye içme suyu arıtma tesisi kazandırmak için de kolları sıvadı. Saatte 18 litre su arıtacak tesisin projelendirme çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri bu sayede daha kaliteli içme suyu tüketecek. Ayrıca mahallede taşkınlara sebebiyet veren dere de MASKİ ekipleri tarafından temizlenerek, su baskınlarından kaynaklı zararın önüne geçilecek.

Büyükşehir Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk, çalışmaların mahallelerinin ihtiyacına yönelik yapıldığını söyleyerek, çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Öztürk, "Çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Sık sık patlaklar yaşanan 40 yıllık altyapımız yenileniyor. Ayrıca, mahallemizin içinden geçen derede taşkınlar meydana geliyordu. Bu sorun da ortadan kaldırılacak. Açılan yeni sondajımız için ise bir arıtma binası yapılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



29.01.2017 17:30:28 TSI

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