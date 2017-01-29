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Güner Bahadır'dan kırsal mahalle okullarına tanışma ziyareti



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; görevine kısa bir süre önce başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık'ın kırsal mahallelerindeki köy okullarına tanışma ziyaretlerinde bulundu.

Müdür Bahadır; Akçapınar, Çamoba, Bağyüzü, ve Çakmak mahallelerinde faaliyet eğitim ve öğretim veren ilk ve orta okullarında genel incelemelerde bulunduktan sonra da gittiği kırsal mahallelerdeki köy halkı ve muhtarlarla da bir araya gelmeyi ihmal etmedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde okul müdürleri ve öğretmenlerle okulların fiziki ve genel sorunları hakkında bilgiler alan Güner Bahadır, kurduğu sıcak diyaloglarla dikkatleri üzerinde topladı.

Okullardaki tüm sorunların fizibilitesinin yapılmasını ve acil ihtiyaçları bulunan okulların sömestre tatili sırasında eksikliklerinin tamamlanmasına çalışılacağını belirten Bahadır, Ayvalık'a ait gittiği her mahallede okulların ardından köy meydanında da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırsal mahalle muhtarlarının da katıldığı buluşmalarda, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, köylerde eğitim ve öğretimin önemine işaret etti.

Göreve yeni başladığı için hedefinin önce okullardaki sorunları yerinde tespit etmek ve söz konusu okulların bulunduğu kırsal mahallelerde vatandaşlarla da tanışmayı hedeflediğini kaydeden Müdür Bahadır'ı vatandaşlar adeta bağrına bastığı gözlendi.

Akçapınar, Çamoba, Bağyüzü, ve Çakmak mahallelerinde kendilerine yönelik ziyaretlerde bulunmayı da ihmal etmeyen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır'ın sempatik tavırlarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten kırsal mahalle halkı; "Eğer mahallemizdeki okulları ziyaret ettikten sonra bir çayımızı içmeye gelmeseydi, 'Bizde kim bu gelen?' der, geçerdik. Ama şimdi kendisiyle tanışmış olduk. Bu da bizi çok mutlu etti" şeklindeki ifadelerle Bahadır'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

(SS)



29.01.2017 18:53:26 TSI

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