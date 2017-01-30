30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:56
Antalya'da planlı elektrik kesintisi

BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın şehir merkezi ve bazı ilçelerinde 1 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, cadde ve sokaklar şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi
Kepez: 09.00-18.00 Göksu, Beşkonaklılar ve Baraj Mahallesi'nin Bir Kısmı
Döşemealtı: 07:00 - 18:00 Ilıca Mahallesi'nin bir kısmı
Kaş: 09:00 - 17:00 Belenli mahallesi Sısla Mevkii, Kasaba Mahallesi Vakıfçifliği mevkii
Korkuteli: 08:00 - 17:00 Datköy Mahallesi
Kumluca: 09:00 - 17:00 Kum, Erentepe Mahallesi
Kemer: 09:00 - 16:00 Kiriş Mahallesi, Karabucak Mevkii, Karabucak Küme Evleri Mevkii, Minur Özkul Liman Caddesi, Anafartalar Caddesi 117, 119 Sokak, Karapınar Caddesi 140, 142, 123 Sokak
(AA-

30.01.2017 10:01:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ