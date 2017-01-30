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Antalya'da planlı elektrik kesintisi



BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın şehir merkezi ve bazı ilçelerinde 1 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, cadde ve sokaklar şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi

Kepez: 09.00-18.00 Göksu, Beşkonaklılar ve Baraj Mahallesi'nin Bir Kısmı

Döşemealtı: 07:00 - 18:00 Ilıca Mahallesi'nin bir kısmı

Kaş: 09:00 - 17:00 Belenli mahallesi Sısla Mevkii, Kasaba Mahallesi Vakıfçifliği mevkii

Korkuteli: 08:00 - 17:00 Datköy Mahallesi

Kumluca: 09:00 - 17:00 Kum, Erentepe Mahallesi

Kemer: 09:00 - 16:00 Kiriş Mahallesi, Karabucak Mevkii, Karabucak Küme Evleri Mevkii, Minur Özkul Liman Caddesi, Anafartalar Caddesi 117, 119 Sokak, Karapınar Caddesi 140, 142, 123 Sokak

(AA-



30.01.2017 10:01:29 TSI

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