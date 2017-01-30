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Fadıloğlu MST Standında

- Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu:

- "Yerli üretimi destekliyoruz ve yerli markamızı tercih ediyoruz"



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yerli üretimi desteklediklerini ve iş makinaları alımında "yerli markayı" tercih ettiklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen GAPTARIM Fuarı'nda MST Standını ziyaret eden Fadıloğlu, MST markası ile Gaziantep'teki son teknoloji üretim tesislerinde yeni üretilen bekolder (kazıcı yükleyici), telehandler (teleskopik forklift) ve mini ekskavatörleri inceledi, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı'dan bilgi aldı.

Şehitkamil'e hızlı ve verimli hizmet sunumu için makine parkını yerli üretim iş makinalarından oluşturduklarını belirten Fadıloğlu, "Yerli üretimi desteklemek hepimizin görevi olmalı. Ayrıca, yerli üretim iş makinalarının ithallerden geri kalan tarafı yok. Elbette yerli üretimi desteklerken, yerli markamızı tercih ediyoruz" dedi.

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı da Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'na yerli üretime sağladığı destek için teşekkür etti.

MST iş makinaları

Yeni 6 Plus serisi bekoloderde operatör istek ve beklentilerine yanıt verecek şekilde yeniden tasarlanan arka joystickler, operatörlere hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde kolay kontrol imkanı sağlıyor.

Ayrıca üzerindeki özel amortisör sistemi ile birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen joystick konsolları, operatörün istediği konumda sabitlenerek daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

MST 6 Plus bekoloderde kullanılan yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye getiriliyor. MST 6 Plus serisi kazıcı yükleyicilerinin ağır şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom yapısı, en zorlu koşullarda bile güvenli bir operasyon imkanı sunarken, tüm modellerde standart olarak sunulan 1,2 m³ kapasiteye sahip 6 işlevli yükleme kovası ile rakiplerine oranla her kepçede daha fazla malzeme yükleme verimliliği elde etmektedir.

MST İŞ ve Tarım Makinaları, ayrıca Türkiye'nin tek teleskopik forklift üreticisi olarak 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde yük kaldırabilen MST telehandler (teleskopik forkliftlerini) ve 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörü Gaziantep'teki fabrikasında üreterek yurt içi ve yurt dışına satışını gerçekleştirmektedir.

MST hakkında

Sanko'nun iş makinaları sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep'teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. Sanko çatısı altında MST markalı olarak üretilen bekoloder, teleskopik forklift (telehandler) ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.

MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.

(KU-OE-Y)



30.01.2017 10:43:45 TSI

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