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Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapalı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42
Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapalı
Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapalı

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapalı, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Kars'ta önceki gün etkili olan kar yağışı tipiden 50 köyün, kentle irtibatı kesildi. 50 köyün yolunan açılması için Kars İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çaba sarf ediyor.
Köy sayısının 382 olduğu Kars'ta merkeze bağlı 5 köy, Digor'da 6, Kağızman'da 19, Sarıkamış'ta 5, Selim'de 13 ve Susuz'da 3 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kaplı bulunan köylerde yol açma çalışmaları devam ediyor.
(IÇ-AA-Y)

30.01.2017 10:47:31 TSI
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