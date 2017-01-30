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Bakan Işık, Tekirdağ'da hemşerileriyle hasret giderdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Milli Savunma Bakın Bakan Işık, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakınlarını ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yakınlarını ziyaret eden Bakan Işık, hayatını kaybeden akrabası ve hemşerisi Dursun Yıldız'ın ailesine başsağlığında bulundu. Bakan Işık, daha sonra bir kahvehaneye giderek hemşerileri ve Malkara sakinleriyle bir araya geldi.

Bakan Işık'ın kahvehane ziyaretinde, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, bazı STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar yer aldı. Bakan Işık, yetkililerden yeni Malkara Devlet Hastanesi'nin son durumu hakkında da bilgi aldı.

(HT-MEF-Y)



30.01.2017 10:48:47 TSI

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