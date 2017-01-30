30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Işık, Tekirdağ'da hemşerileriyle hasret giderdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:44
Bakan Işık, Tekirdağ'da hemşerileriyle hasret giderdi
Bakan Işık, Tekirdağ'da hemşerileriyle hasret giderdi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Milli Savunma Bakın Bakan Işık, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakınlarını ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.
Yakınlarını ziyaret eden Bakan Işık, hayatını kaybeden akrabası ve hemşerisi Dursun Yıldız'ın ailesine başsağlığında bulundu. Bakan Işık, daha sonra bir kahvehaneye giderek hemşerileri ve Malkara sakinleriyle bir araya geldi.
Bakan Işık'ın kahvehane ziyaretinde, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, bazı STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar yer aldı. Bakan Işık, yetkililerden yeni Malkara Devlet Hastanesi'nin son durumu hakkında da bilgi aldı.
(HT-MEF-Y)

30.01.2017 10:48:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

40 işletmeye idari ceza uygulandı
YEREL

40 İŞLETMEYE İDARİ CEZA UYGULANDI
Parmak Kız Süleymanpaşalıları büyüledi
YEREL

PARMAK KIZ SÜLEYMANPAŞALILARI BÜYÜLEDİ
Huzur operasyonu
YEREL

HUZUR OPERASYONU
Şampiyonluğa koşuyorlar
YEREL

ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR
Yılsonu değerlendirme toplantısı
YEREL

YILSONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Milli Savunma Bakanı Işık, Tekirdağ'da
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK, TEKİRDAĞ'DA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Tekirdağ'da
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN, TEKİRDAĞ'DA