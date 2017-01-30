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Pendik, "karbon ayak izi"ni belirliyor



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İSTANBUL (İHA) - "Sürdürülebilir Kentsel Gelişime" yönelik yapılacak projelerin yol haritasını belirlemek üzere, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Cengiz Türe'yi makamında ağırlayan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Sürdürülebilir Kentsel Gelişime" yönelik yapılacak projelerin yol haritasını belirlemek üzere, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Cengiz Türe'yi makamında ağırladı. Başkan Şahin, Pendik Belediyesi'nin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe'nin katkılarıyla yürütecekleri "Pendik Karbon Ayak İzi Envanter ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının" detaylarını konuştuklarını aktardı. Tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliğine en büyük etkenin kentlerde tüketilen fosil kökenli enerji kaynakları olduğunu belirten Başkan Şahin, bu etkenin ölçüm birimi olan karbon ayak izinin sürece olan katkısını azaltmak için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.



"Küresel ısınmadan en çok kentler zarar görüyor"

Dünyada sürdürülebilir kentler denilince ilk akla gelenin bir kentin bu konuda ortaya koyduğu çabalar olduğunu dile getiren Başkan Şahin, şöyle devam etti: "Günümüzde giderek etkisi artan küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan bu durumun sonuçlarından aşırı yağışlar, seller, kuraklıklar, sağlık ve sosyoekonomik sorunlar nedeniyle en çok kentler zarar görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da 2015 yılında gerçekleştirilen G20 zirvesinde, Paris'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında; dünyada iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli ve başarılı sonuçların alınması gerektiğini güçlü bir şekilde vurgulaması da, ülkemizin bu sürece verdiği önemi göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.



"İklim değişikliğiyle uluslararası alanda mücadele edilecek"

Karbon ayak izine ilişkin yapılan ön çalışmalar nedeniyle Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir belgesi alan sekiz belediyeden biri olduklarını hatırlatan Başkan Şahin, bundan sonraki hedeflerinin Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesini (EU Convenant of Mayor) imzalayarak, iklim değişikliğiyle mücadelede hem uluslararası hem de ulusal arenada, kentin düşük karbon ekonomisini öncelediğini ortaya koyacaklarını ifade etti. Bu konuda yaptığı çalışmalar ve projeye vereceği katkı nedeniyle Prof. Dr. Türe'ye de teşekkür eden Başkan Şahin, projenin başarılı olmasında tüm Pendikliler ve paydaş kurumların katkılarının önemli olduğunu belirtti.

(HK-SO-Y)



30.01.2017 10:53:55 TSI

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