Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık belediye başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık ilçe başkanı Halil İbrahim Engin ile birlikte Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık Küçükkuyu bağlantı noktasına yapılan tünel inşaatını gezerek bilgi aldı.

İnşaatının devam ettiği tünellerin Ayvacık ilçesi ve Küçükkuyu beldesi arasındaki 25 kilometrelik rampa ve çok sayıdaki keskin virajın bulunduğu bölüme yapılan tünellere T1 ve T2 isimlerinin verildiği ve 200 civarında personelin çalıştığı öğrenildi. Tünel inşaatını gezerek yetkililerden bilgi alan AK Parti Gurup başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizin her tarafı bir şantiye alanı adeta elimizden geldiği kadar projelerimizi yerinde görmeye bize düşen bir şey var mı yok mu bakmaya gayret ediyoruz, omuz vermek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Çanakkale'ye ne kadar yatırım yaparsak yapalım hakkını ödeyemeyiz buradaki şehitlerimizin, milletimizin. Biliyorsunuz Avrupa'dan, İstanbul'dan İzmir'e Antalya'ya inen hat üzerinde en sorunlu yer Küçükkuyu rampaları denilen yerler yani bu bölge. Bu bölge çok virajlı, dağlık olmasından kaynaklı büyük bedel ödedik kazalar, ölümler oldu. Ancak son dönemde büyük bir iddiayla beraber bu dağları delmek birkaç tünelle beraber o rampaları yok ederek çok rahat bir ulaşım iddiamız vardı. Şu an ilk tünelimizin tünelimizin içindeyiz. Neredeyse yarısı bitmiş durumda. Bu yarısı biten tünellerimizin 2018 yılının ortalarına doğru açmak niyetindeyiz. Eğer o dönemde bunu açarsak, burada bir rahatlama olduğunu hep beraber göreceğiz. Ardından daha uzun olan ikinci tünelimize başlayacağız. Orası daha uzun 4000 metreden daha uzun. Ege bölgesine giden vatandaşlarımızın daha iyi ve zorlanmadan gidebilsinler istiyoruz. O yüzden bu içinde bulunduğumuz tünel çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ben emeği geçen en alt çalışanınızdan, mühendislerinden en üst çalışanlarına kadar hükümetimizin tüm üyelerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Tünel çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah yardımcıları olsun burada çalışan her kese kolaylıklar diliyorum. İnşallah 2018 yılında bittiğinde halkımızın, Çanakkale'mizin, ülkemizin hizmetine girecek çalışanlara emeği geçenlere bu projede emeği geçenlere katkısı olanlara çok teşekkür ediyor kolay gelsin diyorum" dedi.

30.01.2017 10:55:29 TSI

