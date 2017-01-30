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Seferihisar'da hasta ve engellilere evde bakım ve sosyal destek hizmeti



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Seferihisar'da yaşayan 65 yaş üzeri bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engelliler için evde bakım ve sosyal destek hizmeti başlatıldı. Evde bakım ve sosyal destek hizmeti, medikal ve tıbbi işlemleri kapsıyor.

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde Halk Kart sahipleri içerisinde yapılan taramaların ardından tespit edilen 139 yaşlı, engelli ve yatalak durumda olan hasta için bakım ve destek hizmeti verilmeye başlandı.

Evde bakım ve sosyal destek hizmeti uygulamasına yönelik sağlık teknikeri ve hasta bakım sorumlusuyla çalışan Seferihisar Belediyesi, medikal işlem ve tıbbi işlem hizmeti veriyor. Medikal işlem, ağız bakımı ve eğitimi, tırnak kesimi, uygulamalı saç yıkama, deri bakımı, kişisel bakım ve temizlik eğitimi, sonda takibi gibi işlemlerinden oluşuyor. Tıbbi işlem ise tansiyon takibi, şeker ölçümü, ateş takibi, solunum testi, nabız sayımı, pansuman, diyet-beslenme eğitimi ve yatalak hasta bakım eğitimini kapsıyor. Gerektiğinde psikolojik destek ve berber-kuaför hizmetinin de verileceği vatandaşların evlerinde bakım ve tadilat işlemleri de yapılacak.

Başlayan hizmetle ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok önemsediğimiz bir çalışmayı başlattığımız için tüm ekip olarak mutlu ve huzurluyuz. Biz büyüklerinin ellerini öpen bir kültürün insanlarıyız. Ne yazık ki içinde yaşadığımız hız çağı, bu kıymetli geleneğin davranış biçimlerini yavaş yavaş yok ediyor. O nedenle verdiğimiz hizmetin vicdanı, şefkati ve saygıyı tekrar hatırlatmaya yönelik bir amaç taşıdığını belirtmek isterim. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve hastalarımızın kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya, günlük hayatlarında yaşam kalitelerini arttırmaya, kendilerine verdiğimiz değeri hissettirmeye, sevgi ve şefkatle bir yaşam geçirmelerini sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz. Onların yüzünün güldüğünü görmek en büyük ödül bizlere. Bir belediye hizmetinden çok vicdan ve merhametin ölmediğini, hala tanımadığımız insanlara elimizi uzatmamız gerektiğini göstermek ve bunu genç nesillere aktarmak istiyoruz. Uzun süren incelemelerimiz sonunda oluşturduğumuz listeyle 139 vatandaşımıza hizmet vermeye başladık. Günlük ihtiyaçları dışında, yaşadıkları evleriyle ilgili bakım onarım hizmeti de veriyoruz. Gücümüz yettiğince daha da fazla destek vermek için çaba göstereceğiz" dedi.



(AG-Y)



30.01.2017 11:15:46 TSI

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