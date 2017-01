YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uluslararası Turizm Fuarı'ndan Ankara'ya Ödül

ANKARA (İHA) - Altı yıldır Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Uluslararası Turizm Fuarı'nda (EMITT) yer alan Ankara, "The Best Stand of EMITT2017" 2017 EMITT En İyi Stant Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası Turizm Fuarı'ndan (EMITT) Ankara standı geçen yıl da ödülle dönen Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Evi ile bu yıl da En İyi Stant Ödülünü aldı. İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Ankara Kalkınma Ajansı standında bulunan Ankara Evi, En İyi Stant Ödülünü aldı. Ankara Kalkınma Ajansı'nın tarihi Ankara Evi şeklindeki standında, 1. Meclis, Augustus Tapınağı, Jülien Sütunu, Ankara Evi, Hacı Bayram Cami'nin orijinal kopyaları ile ANKA Park Maketi ve orijinal tarihi Ankara evi ve sokak lambaları yer aldı. Canlı bir Ankara izlenimi sunan Ankara standında, hat sanatları, el sanatları ve Ankara'ya özgü lezzetler ziyaretçilerini karşıladı. Geçen sene gerçekleştirilen 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda (EMITT) gerçekleştirilen 'En İyiler' ödülleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilerek hazırlanan Ankara standı "En İyi Stant'' ödülünü almıştı.



Ankara Kültürü tanıtıldı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara'daki yerel kuruluşların ve turizm profesyonellerinin tam desteği alındı. Fuarda bu yıl Ankara, "Sağlık Turizminin ve Termalin Başkenti Ankara" teması çerçevesinde etkinlikler düzenledi. Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleriyle şekillenen stantta görevliler, Ankara'nın sağlık ve termal turizmi alanında sunduğu hizmetleri turizm ajansı temsilcilerine anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Altındağ Belediyesi, Ayaş Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve Keçiören Belediyesi gibi Ankara ilçe belediyelerinin açtığı stantlarda Ankara ilçelerinin tanıtımı yapıldı. Stantta ayrıca; telkâri işlemeciliği, ipek iğne oyası, çivisiz fıçı yapımı, ipek kozasından ipek çekimi gibi canlı performanslar ile Seymen Oyunu gösterisi, taş bebek, ipek iğne oyası, yumurta oyma, kök boyalı yöresel kilim, dokuma, bez, şal gibi yöresel ürünler tanıtıldı. Bunun yanı sıra, Çini, Tezhip, Ebru, Hattat, Bakırcı ustaları performanslarını sergiledi. Stantta ayrıca dünyanın en meşhur keçisi olan 'Ankara Keçisi' de sergilendi.

