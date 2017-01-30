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Hakkari Üniversitesi EMITT Fuarında



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katıldı.

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 26 Ocak 2017 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Hakkari Üniversitesi de Hakkari Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta yer aldı. Hakkari Üniversitesini temsilen fuara Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman katıldı. Fuarda, Hakkari'nin yanı sıra üniversitenin geleceğe dönük çalışmaları ve üniversite tarafından hazırlanan kitaplar tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da ziyaret ettiği Hakkari standı, fuar boyunca yoğun ilgi gördü.

(FT-MSA-Y)



30.01.2017 11:33:10 TSI

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