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Adilcevaz'da karla mücadele çalışması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:30
Adilcevaz'da karla mücadele çalışması
Adilcevaz'da karla mücadele çalışması

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri çalışmalarına başladı.
Kar kalınlığının 25 santimetreye vardığı ilçede, Adilcevaz Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un talimatıyla karla mücadele seferberliği başlattı. Çarşı merkezi başta olmak üzere ilçedeki bütün cadde ve sokaklardaki yolları açan ekipler, topladıkları karı kamyonlara yükleyerek şehir merkezinin dışına taşıdı.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Gürsoy, yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kar temizleme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "İlçemizde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz kardan kapanan tüm yolları açık tutmak için gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı devam ettiği sürece halkımızın mağdur olmaması için yol temizleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
(MSA-Y)

30.01.2017 11:35:36 TSI
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