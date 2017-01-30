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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Güvercinleri hayırsever esnaf doyuruyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:40
Güvercinleri hayırsever esnaf doyuruyor
Güvercinleri hayırsever esnaf doyuruyor

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Dondurucu soğuklarının yaşandığı bugünlerde Oltu'da hayırsever esnaf binlerce güvercini doyuruyor. Esnaf sırayla sabah erken saatlerde Oltu Hükümet meydanında toplanan binlerce güvercine buğday serperek karınlarını doyuruyorlar.
Oltulu esnaf Cemil Kaya, "Her gün bir esnaf arkadaş aldığı buğday ve arpayı meydana serpiyor güvercinler karınlarını doyuruyorlar. Artık Oltulular duyarlı olmaya başladılar doğadaki hayvanlara sahip çıkıyorlar. Hava şartları çok kötü olduğundan özellikler kuş gurubu hayvanlar yem bulmakta hayli zorlanıyorlar. Onun için yemliyoruz. Bugün sıra bendeydi. Aldığım 10 kilogram buğdayı meydana serptim güvercinler ve diğer kuşlar karınlarını bugünde doyurmuş oldular. Hayır sever esnaf ve arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
(DMA-AT-Y)

30.01.2017 11:45:33 TSI
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