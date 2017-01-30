YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kesimoğlu "Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı" seçildi

Başkan Kesimoğlu "Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı" seçildi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Tiyatro Gazetesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "Ulusal ve Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödüllerinde" seçici kurul tarafından, tiyatro olmak üzere kültür ve sanat alanına yaptığı katkılardan dolayı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "Sanat Dostu Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, yıl boyunca gerçekleşen tüm tiyatro hareketleri seçici kurul tarafından değerlendirildi ve seçilen "en etkili" tiyatro hareketlerini ve eserlerini ödüllendirildiği gecede Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da ödüle layık görüldü.

Kesimoğlu, Bakırköy Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde TOBAV Genel Başkanı, Devlet Tiyatroları önceki Genel Müdürü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tamer Levent'in elinden aldı.

Tamer Levent, Kesimoğlu'nu tebrik ederek, "Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmaların tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.



"Bu ödülü Kırklareli halkına adına alıyorum"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da yaptığı konuşmada, "Özel ve güzel gecede aranızda bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Size, mutlu insanlar kenti Kırklareli'nden selam getirdim. Kırklareli'nde laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucuları yaşar. Kırklareli'nde yaşayan insanların nabzı Mustafa Kemal diye atar. Biz şu gerçeği biliyoruz. Sanat hayatın ta kendisi, sanatçıda hayatın içinden onu çekip alan kişidir. Sanata ve sanatçıya hak ettiği değeri her zaman veren bir ilin belediye başkanı olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Ben bu ödülü Kırklareli halkına adına alıyorum" diye konuştu.

Kesimoğlu, aldığı ödülü ayrıca çalıştıkları kurumda sanatlarını icra edebilme fırsatı ve haklarını elinden alan başta Levent Üzümcü ve diğer sanatçılara ithaf etti.

Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kanceska Milevska'nın da katıldığı ödül törenini bir çok sanatçı, yönetmen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip etti. Geceye ayrıca tiyatronun duayen simaları Mazlum Kiper, Tamer Levent, Sinan Bengier, Yılmaz Gruda, Mehmet Özgür gibi isimlerde katıldı.

(KA-MEF-Y)



30.01.2017 12:02:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER