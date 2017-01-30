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Simav'da çatı yangını

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:01
Simav'da çatı yangını
Simav'da çatı yangını

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında bir evin çatı katı tamamen yandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelt'e (62) ait evin çatısında yangın çıktı. Yangına Simav Belediyesi, Çitgöl Belediyesi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınırken, evi çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (MEİ-EFE)

30.01.2017 12:06:54 TSI
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