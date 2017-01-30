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Başarılı öğrencilerin 5 yıldızlı tatil keyfi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:18
Başarılı öğrencilerin 5 yıldızlı tatil keyfi
Başarılı öğrencilerin 5 yıldızlı tatil keyfi
- Antalya'da okul birincisi 710 öğrenci aleleriyle birlikte 5 yıldızlı otellere yerleştirildi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıldızlı tatille ödüllendirdiği 710 okul birincisi, aileleri ile birlikte otellerine yerleşti. Birçoğu ilk kez 5 yıldızlı otelde tatil yapan öğrenciler, hayallerindeki tatilin tadını çıkarıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Türkiye'de ilk olarak 3 yıl önce başlattığı 'Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek' projesi kapsamında il genelindeki 710 ortaokul ve lise birincisi, sömestr tatillerini 5 yıldızlı otellerde geçiriyor. Otellerin desteği ile gerçekleşen projeyle 3 yılda 2 bin 186 okul birincisi tatille ödüllendirildi. Öğrencileri başarıya motive etmek, çalışma azimlerini artırmak ve teşvik etmeyi amaçlayan projeyle, okul birincileri ile birlikte başarılarında en büyük payı olan aileleri de tatille ödüllendiriliyor.
"Rüya gibi tatil
Bu yıl Belek' Atlantis De Lux, Arcadia Resort ve Kemer Kiriş Limak Limra otellerinde ağırlanan başarılı öğrenciler ve aileleri, tatillerini geçiriyor. Aileleriyle birlikte tatilin tadını çıkaran öğrenciler, otellerinde unutamayacakları üç gün geçiriyor. Bu öğrencilerden biri Gazipaşa Akalan Ortaokulu birincisi Batuhan Özdemir. Daha önce hiç 5 yıldızlı otelde tatil yapmadığını ifade eden Özdemir, "Aileme böyle bir tatil kazandırdığım için çok mutluyum. Otelde odalarımıza yerleştikten sonra aktivitelere katıldık, spor salonuna gittik. Otelde kapalı havuz olması beni çok şaşırttı. Kış ortasında yüzme imkanı buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu proje için kutluyorum" dedi.
"Tatil hediyesi motive etti"
Alanya Hayate Hanım Ortaokulu birincisi Beyza Günal, tatil hediyesinin kendisinin okul birincisi olmaya motive ettiğini ifade ederek, "Tatil ödülünü kazanmak için birinci olmak istedim ve çok çalıştım. Geçen sene de aynı başarıyı ağabeyim göstermişti. Onun sayesinde ailecek tatile gitmiştik. Bu yıl da ben tatil hediyesini kazanmak için sıkı çalıştım ve buradayım. Ailemle masa tenisi oynadık, aktivitelere katıldık keyfimize bakıyoruz" diye konuştu.
"Hiç aklıma gelmezdi"
'Böyle bir otelde tatil yapacağım aklıma gelmezdi' diyen Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu birincisi Gamze Özdemir, "Düzenli çalışarak okul birincisi oldum. Bu tatil bana büyük sürpriz oldu. Oteli çok beğendim. Sinemaya gittim, havuza girdim, aktivitelere katıldım. Böyle güzel bir tatil planladıkları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Her şey çok güzel"
Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu birincisi İlayda Cüre ise, "Biz öğrenciler için bu tatil iki TEOG sınavı arasında bir mola oldu. Böyle güzel bir otel beklemiyordum. Her şey çok güzel" dedi. Anne Emine Cüre'de, "Kızımızın başarısından dolayı gurur duyduk. İki-üç yıldır bu uygulamayı duyuyorduk, acaba biz de gider miyiz bu tatile diyorduk. Kemer'i daha önce görmemiştim. Bu aktiviteler çocuklarımızı motive ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarından çok memnunum. Türkiye'nin birçok ilinde yaşadım ancak öğrencinin ve velilerin bu kadar arkasında duran başka bir belediye ve milli eğitim görmedim" dedi.
"Başkan Türel'e teşekkür"
Korkuteli Sülekler Şehit Semih Aldemir Ortaokulu öğrencisi Burcu Vural, "Gayret ettim, çalıştım ve tatil ödülünü kazandım. Burada yeni arkadaşlar edindim. Çok güzel bir tatil geçiriyorum. Kemer'i de gezeceğim. Tatil hediyesi için Başkan Türel'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Çok güzel bir hediye"
Gazipaşa Cumhuriyet Ortaokulu birincisi Kaan Şenbaşlar, otelin büyüklüğünün kendisini şaşırttığını belirtirken, anne Nur Şenbaşlar, "Gazipaşa'dan Kemer'e tatile gelmek aklıma bile gelmezdi. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir organizasyon düzenlemesine çok şaşırdım ve mutlu oldum. 22 yaşında da bir oğlum var. O da başarılı bir öğrenciydi ama hiç böyle bir hediye ile karşılaşmamıştık. Çok güzel. Bizim için de değişiklik oldu. Çocuğumuzla çok konforlu bir tatil yapıyoruz. Otel çok hoş, her türlü imkan çocuklar için düşünülmüş" diye konuştu.
"Arkadaşlarıma anlatacağım"
Korkuteli Tatköy Ramazan Karabağır Ortaokulu birincisi Teslime Yıldız ise, "Kendi emeklerimizden sonra böyle bir ödülün gelmesi bizi çok mutlu etti. Odaların konforu ve yemekleri çok güzel. Deniz ve havuz manzarasında fotoğraflar çektirdim. Tatil dönüşü arkadaşlarıma anlatacağım. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim" dedi.
(AA-

30.01.2017 12:24:08 TSI
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