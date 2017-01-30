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Silopi'de Talasemi Derneği kuruldu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:49
Silopi'de Talasemi Derneği kuruldu
Silopi'de Talasemi Derneği kuruldu

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Talasemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla Şırnak Talasemi Derneği kuruldu.
Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan derneklerinin hizmete girdiğini ve il genelinde çalışmalar yürüttükleri söyledi. Bartan, şuana kadar Silopi'de 24, Cizre'de 14, İdil'de 1, Şırnak merkezde ise 6 hastaya ulaştıklarını ifade ederek, "Şırnak merkez ve ilçelerindeki Talasemi Akdeniz Anemisi, lösemi, orak hücre anemisi gibi kan hastalıkları ile mücadele etmek ve sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak bu derneği kurduk. Ayrıca, bu hastalıkları önlemek için toplumu bilinçlendirmek, sağlık hizmetlerine yardımcı olabilmek ve bu hastaları dernek çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. Derneğin merkezi Silopi'dedir" dedi.
(AYZ-MP-Y)

30.01.2017 12:55:01 TSI
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