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Beşiktaş Belediyesi'nden 'yeşil enerji'ye yeşil ışık

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:33
Beşiktaş Belediyesi'nden 'yeşil enerji'ye yeşil ışık
Beşiktaş Belediyesi'nden 'yeşil enerji'ye yeşil ışık
- Başkan Hazinedar: "Yeşil enerji için mevzuatı aşabiliriz"

(Fotoğraflı)

Harun Basat
İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Belediyesi ve Karbon Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneği, 2016 yılı genel değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. 'Yeşil enerji'nin büyük öneme sahip olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Yeşil Enerji için mevzuatı aşabiliriz. Sonuçta kamu menfaati söz konusu" dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kuruculuğunu üstlendiği Karbon Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneği, Beşiktaş Belediyesi ve Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda 2016 yılı genel verileri değerlendirilirken, 2017 yılına dair projeler ve çalışmalar konuşuldu. Toplantıda yeşil enerji ve yenilenebilir enerji konusunda yatırım ve projeler gündeme gelirken Başkan Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi'nin de öncü olmak adına güneş enerjisi panellerini belediye binasına yerleştirebileceklerini belirtti.

"Yeşil enerji için mevzuatı aşabiliriz"
Yeşil enerji için elden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Beşiktaş'ta bunun gerçekleşmesi durumunda karlılık sağlanırsa, buradaki karlılık yüksek bir ticari gelir de değil. En azından projenin belli süreçlerde karşılığını almış olması demek. Ayrıca bunun da finansman modelleri ile ilgili çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kredi ve finansman ayaklarını da doğru çözersek eğer, işte o zaman Beşiktaş Belediyesi binasına değil şu anda önüme gelen ruhsatların tamamına uygulanması gerçekleşecek. Çünkü güneş paneli uygulaması belli bir şey gerektirmiyor. Ben de bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Gerekirse mevzuatta olmamasına rağmen bizim 'yeşil enerji' derdimiz için mevzuatı da aşabiliriz. Sonuçta kamu menfaati söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye hala çok cazip bir market"
Türkiye'nin yaşanan olumsuzluklara rağmen cazip bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çeken Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Mario Diel ise, "Derneğin asıl amacı Türkiye'ye yatırımların artmasını sağlamak. Türkiye'deki problemlere rağmen Türkiye halen çok cazip bir market olmayı sürdürüyor. Yatırımların giderek artmasını diliyoruz ve biz de buradan yabancı yatırımcılara destek olmak istiyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda oldukça cazip destekler sunuyor devlet. Bu sayede yabancı yatırımcılar gelmeye devam edecektir" dedi.
(HB-HK-SO-Y)

30.01.2017 13:38:22 TSI
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