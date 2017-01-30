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Siirt'te 50 köy yolu ulaşıma kapalı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:54
Siirt'te 50 köy yolu ulaşıma kapalı
Siirt'te 50 köy yolu ulaşıma kapalı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.
Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, Pervari'de 20, Eruh'ta 8, Şirvan'da 20, Baykan'da 2 olmak üzere toplam 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, tüm ekiplerin kırsalda kapanan köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirterek, "Havaların iyi gitmesi durumunda birkaç gün içinde kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açacağız" dedi.
(MND-MP-Y)

30.01.2017 13:58:32 TSI
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