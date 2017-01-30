YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TKÜUGD: "Kuenssberg mesleki çizginin dışına çıkmıştır"

TKÜUGD: "Kuenssberg mesleki çizginin dışına çıkmıştır"



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan, BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili paylaşım ve yorumuna sert tepki gösterdi.

Yavuzaslan yaptığı yazılı açıklamada, "Görevi diplomasi muhabirliği olan ve kendi ülkesi Başbakanını takip etmek olan BBC muhabiri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilik mesleğinin dışına çıkarak 'Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var' mesajını sosyal medyada paylaşmıştır. Biz gazetecilerin sosyal medya sayfaları mesleğimizle birince derece ilintilidir. Kuenssberg bu paylaşımı ile ülkemize ön yargılı olarak geldiğini ve gazetecilik mesleğinin dışına çıktığını göstermiştir. Bizler Batı medyasında kucağında çocuk olan mülteciye tekme atan kameramandan, terör örgütleri ile bağlantılı yazılar yazan gazetecileri ve özellikler Türkiye aleyhine yalan haber yapan medya organlarını yakından takip etmekteyiz.Türkiye'de hiçbir gazeteci yüzyıllardır masum insanları sömürerek inşa edilen İngiltere Kraliçesi'nin sarayındaki lüks eşya ve objeleri merak etmez. BBC muhabiri Laura Kuenssberg gazetecilik mesleğinin dışına çıkmıştır. Mesleki değerlerimizle örtüşmeyen bu davranışı kınıyoruz" dedi.

(AY-GY-Y)



30.01.2017 14:11:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER