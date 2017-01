YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan başkanlığında toplandı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer,Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya'nın katılımıyla Adıyaman Ziraat Odası toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda ilimiz çiftçilerinin sorunlarına değinildi.

İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Salih Şahan'ın yapmış olduğu açıklamada, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arazi varlığı 1 ile 5 dekar olan ve meyve ve tıbbi aromatik ürünler yetiştiren küçük aile işletmelerine dekara 100 TL ile destek vermektedir. Ancak mevzuat gereği öngörülen ürünlere verilen desteğin başta tütün olmak üzere bölgemizde yetiştirilen ürünlerinde bu kapsama dahil edilmesi gerekiyor.Aksi takdirde ilimizde yaklaşık 6 ile 10 bin arasındaki küçük aile işletmeleri bu desteklerden faydalanamayacaktır" dedi.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Salih Şahan ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe müdürlüklerince çiftçilerden talep edilen ÇKS dosya ücretlerinin ziraat odalarında olduğu gibi yılda bir kez alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Şahan, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ÇKS dosyaları her yıl güncellenmektedir. Bununla birlikte her yıl belli oranda ücret alınmaktadır. Biz bu ücrete karşı değiliz ancak bir çiftçimiz her yıl en az beş adet ÇKS belgesi almakta ve çiftçimiz her ÇKS belgesi aldığında belli bir ücret ödemektedir. Bu ÇKS belgelerinin verilmesinde herhangi bir ücret alınmaması için ilgili mercilere müracaat edilerek odalarımızda olduğu gibi yılda bir defa dosya ücreti olarak alınmasını sağlamak üzere girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

Ayrıca hububat desteklerinin 1 Şubat'tan itibaren ödeneceği müjdesini veren Başkan Şahan, fatura destekleri TC numarasının son rakamı 0 ile 2 olan çiftçilerin 1 Şubat'ta, TC numarasının son rakamı 4-6 ve 8 olan çiftçilerin 5 Şubat'tan itibaren fatura desteklerini alabileceklerini kaydetti.

