30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:17
AK Parti Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Mihalıççık ilçesinde AK Parti Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
Toplantı, İlçe Koordinatörü Hasan Baysal, İlçe Başkanı Soner Ergün, il kadın kollarından Ebru Emre, gençlik kollarından Uğur Aydın ve ilçe teşkilatının katılımları ile gerçekleştirildi. Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Mihalıççık İlçe Koordinatörü Hasan Baysal referandumun önemine değinerek, "Referandumda çift başlılığa son vereceğiz. Sayın Bakanımız Faruk Çelik'in dediği gibi 'Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan ve Tek Kaptan'. Devletin zirvesindeki çift başlılığa bu referandumda hep birlikte son vereceğiz. Daha hızlı bir siteme geçeceğiz. Mihalıççık teşkilatımız bu tarihi süreçte ilçemizde 'Evet' çıkması için çalışmalarımıza başladık" diyerek teşkilat mensuplarına referandumda 'Evet' oyu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.
İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti Mihalıççık İlçe Başkanı Soner Ergün de ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi vererek referandum ile ilgili teşkilat olarak hazır olduklarını söyledi.
Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi gündeme ilişkin konuların görüşülmesi ile devam etti.
(İHA-MET-Y)

30.01.2017 14:21:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Seralarında yetiştirilen çiçekler Eskişehir'i renklendirmeyi bekliyor
YEREL

SERALARINDA YETİŞTİRİLEN ÇİÇEKLER ESKİŞEHİR'İ RENKLENDİRMEYİ BEKLİYOR
Sıfırın altında ekmek parası mücadelesi
YEREL

SIFIRIN ALTINDA EKMEK PARASI MÜCADELESİ
Eskişehirli şair ve ozanlar 'Cüzzam Haftası'nı şiir ve türkü etkinlikleri ile kutladı
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİR VE OZANLAR 'CÜZZAM HAFTASI'NI ŞİİR VE TÜRKÜ ETKİNLİKLERİ İLE KUTLADI
TEBEV ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

TEBEV İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
İnönü Belediyesi'nin 2. Kızak Şenliği gerçekleşti
YEREL

İNÖNÜ BELEDİYESİ'NİN 2. KIZAK ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
41 yıl sonra bir araya geldiler
YEREL

41 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER
Odunpazarı Belediyesi kendi taşını kendi üretiyor
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KENDİ TAŞINI KENDİ ÜRETİYOR
Çocuk Senfoni Orkestrası Bergama'da gönülleri fethetti
YEREL

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI BERGAMA'DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ