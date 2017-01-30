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AK Parti Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Mihalıççık ilçesinde AK Parti Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Toplantı, İlçe Koordinatörü Hasan Baysal, İlçe Başkanı Soner Ergün, il kadın kollarından Ebru Emre, gençlik kollarından Uğur Aydın ve ilçe teşkilatının katılımları ile gerçekleştirildi. Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Mihalıççık İlçe Koordinatörü Hasan Baysal referandumun önemine değinerek, "Referandumda çift başlılığa son vereceğiz. Sayın Bakanımız Faruk Çelik'in dediği gibi 'Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan ve Tek Kaptan'. Devletin zirvesindeki çift başlılığa bu referandumda hep birlikte son vereceğiz. Daha hızlı bir siteme geçeceğiz. Mihalıççık teşkilatımız bu tarihi süreçte ilçemizde 'Evet' çıkması için çalışmalarımıza başladık" diyerek teşkilat mensuplarına referandumda 'Evet' oyu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti Mihalıççık İlçe Başkanı Soner Ergün de ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi vererek referandum ile ilgili teşkilat olarak hazır olduklarını söyledi.

Mihalıççık İlçe Danışma Meclisi gündeme ilişkin konuların görüşülmesi ile devam etti.

(İHA-MET-Y)



30.01.2017 14:21:38 TSI

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