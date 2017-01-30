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Şehitkamil'de yüzücüler küçük, geleceğe yatırım büyük

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:28
Şehitkamil'de yüzücüler küçük, geleceğe yatırım büyük
Şehitkamil'de yüzücüler küçük, geleceğe yatırım büyük
- 3. Geleneksel ata yüzme şenliğine yüzlerce sporcu katıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 3. Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri, 5-7 yaş aralığında yüzlerce sporcu ve onlara destek vermek için tribünlerde hazır bulunan sporcu velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı ile Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortak organizasyonunda gerçekleştirilen 3. Ata Yüzme Şenlikleri, Şehitkamil Belediyesi Alleben 2 Yüzme Havuzunda 5-7 yaş aralığın da 160 sporcu öğrencinin katılımıyla yapıldı. 300'ü aşkın sporcu velisinin yarışları büyük bir ilgiyle takip ettiği organizasyonun açılış seremonisinde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, küçük yaşlarına rağmen yarışlara katılan altın kulaçları tebrik etti. Çocuklarını büyük bir ilgiyle takip ederek desteklerini esirgemeyen sporcu velilerinin büyük bir teşekkürü hak ettiğini kaydeden Özkeçeci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 3. Geleneksel Ata Yüzme Şenliklerini yoğun katılımla organize etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Minik kulaçların geleceğe umutla kulaç attığı bu organizasyonda sporcularımız ve onları yalnız bırakmayan değerli sporcu velilerimiz büyük bir teşekkürü hak ediyor. Gazi şehrimiz su sporlarında son dönemde önemli bir mesafe kat etti. Bunda da Alleben Yüzme Havuzlarımızın katkısı çok büyük. Tüm antrenörlerimiz büyük bir özveri ile görev yapıyor. Şehitkamil Belediye Başkanlığının himayesinde gerçekleştirilen tüm yarışlarda olduğu gibi bu organizasyon da büyük bir ekip çalışmasının ürünü. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sporcu öğrencilerimize spor hayatları boyunca başarılar diliyorum" diye konuştu.
Geleceğin rekortmenlerini yetiştiriyoruz
3. Geleneksel Ata Yüzme Şenliklerinin büyük bir coşkuyla icra edildiğini belirten Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, geleceğin şampiyon rekortmenlerinin bu tip organizasyonlarda yetiştiğini söyledi. Bingül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ve bu yıl 3. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız şenlikte, minik kulaçlar geleceğe umutla kulaç atıyor. İlimizden son dönemlerde dünya dereceli, Türkiye Şampiyonu sporcular çıkıyor. Bu sporcularımız ay-yıldızlı formaları giyerek bize büyük gururlar yaşatıyor. Tüm başarıların mutfağı altyapılar. Altyapılarda yetiştirdiğimiz sporcularımız, düzenlenen organizasyonlarda kulvarlardaki yerlerini alarak yarışma tecrübelerini arttırıyor. Her zaman olduğu gibi bu şenliğin organize edilmesinde de bizlerden desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanlığımıza, değerli sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan ve derece elde eden tüm sporcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Hem veliler hem de sporcular mutlu oldu
Tatlı bir rekabete sahne olan yarışlarda hem eğlenen hem de spor yapan minik kulaçlar, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürleri sunarak bundan sonraki süreçte başarılı olacaklarının sözünü verdi. Etkinliğin çocuklarının gelişimi açısından önemine işaret eden veliler, bu tür organizasyonların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
(LO-OE-Y)

30.01.2017 14:33:26 TSI
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