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Cizre'de ilk defa kameralı dış gebelik ameliyatı yapıldı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilk defa yapılan laparoskopik (Kameralı) dış gebelik ameliyatı yöntemiyle 35 yaşındaki Piruz Sezgin sağlığına kavuştu.

Cizre ilçesinde şiddetli karın ve kasık ağrısı ile adet gecikmesi şikayetiyle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 35 yaşındaki Piruz Sezgin, Op. Dr. Osman Karaçin ve Op. Dr. Halime Çalı tarafından Cizre'de ilk defa yapılan laparoskopik (Kameralı) dış gebelik ameliyatı yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Gebeliğin rahimden başka dokularda oluşmasına ve orada gelişmesine dış gebelik dendiğine işaret eden Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Osman Karaçin, "Tüpler, yumurtalık, rahim ağzı ve karın içi dış gebeliğin oluştuğu bölgelerdir. Bunların içerisinde en çok kadının tüplerine yerleşmiş dış gebelik görülür. Hastamız Piruz Sezgin'de ise dış gebeliğin çok nadir görülen şekli yumurtalık içinde yerleşmiş olarak karşımıza çıktı" dedi.

Hasta Piruz Sezgin'in şiddetli karın ve kasık ağrısı ile adet gecikmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Karaçin, "Dr. Halime Çalı ile birlikte yaptığımız muayene ve değerlendirmede, gebelik kesesinin rahmin dışında sol yumurtalıkta yerleştiğini ve iç kanamasının olduğunu tespit ettik. Kendisine tıbbi durumu hakkında detaylı bilgileri vererek, açık ve kapalı yöntemle bu ameliyatın yararlarını anlattıktan sonra, hasta açık operasyonu istemeyip, kapalı kansız (laparoskopik) operasyonun yapılmasını istedi. Yaptığımız kapalı ameliyatta gebelik kesesinin sol yumurtalık içine yerleştiğini ve o bölgeden aktif kanama olduğunu tespit ettik. Başarılı bir operasyonun ardından hastamız bir gün sonra şifa ile taburcu edilecek. Kadın Hastalıkları ve doğum alanında dış gebelik operasyonunun dışında, rahim alınması, rahimden ur alınması, yumurtalık kisti alımı, yumurtalık alımı, tüplerin bağlanması ilgili problemlerin tedavisinde ileri işlem olarak kabul edilen kapalı kansız operasyonlar artık başarılı bir şekilde Cizre Devlet Hastanesinde yapılabilmektedir" diye konuştu.

(AY-MP-Y)



30.01.2017 14:51:28 TSI

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