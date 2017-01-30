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Mahalleler kanalizasyonla tanışıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin kanalizasyon hattı olmayan Barbaros ve Ulu Camii mahallelerinde hat döşeme çalışması yaparak vatandaşları büyük bir sıkıntıdan kurtardı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmaya devam ediyor. MASKİ ekipleri, Ahmetli ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi Turgut Özal Caddesi ile Ulu Camii Mahallesi Sayın Sokak'ta kanalizasyon hattı döşedi. İl genelinde sağlıklı sistemler inşa etmek için çalışan MASKİ, yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların altyapı ihtiyacını giderdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa'nın altyapı sorunlarını bir bir ortadan kaldırmak adına MASKİ ekiplerinin dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade etti. Aslay, "İlçe ve mahalle fark etmeksizin tüm yerleşim yerlerimizin altyapı ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreterek bunları gideriyoruz. Ahmetli ilçemizde de Turgut Özal Caddesi ve Sayın Sokak'ta sıfırdan kanalizasyon hattı döşeyerek vatandaşlarımızın altyapı konusunda yaşadıkları sıkıntılara çözüm getirdik. Çalışmalarımız hızla devam edecek." dedi.

(SC-Y)



30.01.2017 15:10:41 TSI

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