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Konya'ya 2016 yılında 1.427 Kilometre su ve kanalizasyon şebekesi yapıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:26
Konya'ya 2016 yılında 1.427 Kilometre su ve kanalizasyon şebekesi yapıldı
Konya'ya 2016 yılında 1.427 Kilometre su ve kanalizasyon şebekesi yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya'nın bütün ilçelerinde 2016 yılında,683 kilometre su, 743 kilometre kanalizasyon şebekesi yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde de kanalizasyon ve su şebekesi yatırımlarına devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın şehir suyu, sulama suyu, tatlı su, kirli su, yağmur suyu ve Mor Şebeke ile Türkiye'de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehir olduğunu belirterek, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek için yoğun olarak çalıştıklarını söyledi.

"2016'da 683 kilometre su şebekesi"
6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası ile bağlanan mahalle ve ilçe merkezlerine yönelik altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Akyürek, "2016 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış boruları; 100 yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirerek su şebeke ıslahı yapan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler oluşturdu. 2016 yılında duktil, çelik ve polietilen olmak üzere farklı çap ve cinslerde toplam 683 bin 837 metre yeni su şebekesi döşendi. Merkezde (Karatay, Selçuklu ve Meram) 196 bin 151 metre yeni su şebeke hattı, 36 bin 125 metre su ıslahı gerçekleştirilirken; diğer ilçelerimizde 487 bin 686 metre yeni su şebekesi, 121 bin 124 metre su şebeke ıslah çalışması yapıldı" dedi

"1 yılda yapılan kanalizasyon şebekesi 743 km"
Kötü koku, kötü görüntü ve insan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında kanalizasyon şebeke yapımının önemli bir yer teşkil ettiğini kaydeden Başkanı Akyürek," 2016 yılında 743 bin 563 metre yeni kanalizasyon şebeke yapımı gerçekleştirdik. Konya merkezde bir yılda toplam 142 bin 397 metre yeni kanalizasyon şebekesi, 4 bin 763 metre kanalizasyon şebeke ıslahı yapıldı. Diğer ilçelerde ise 601 bin 166 metre yeni kanalizasyon şebekesi, 13 bin 652 metre kanalizasyon şebeke ıslahı yaptık" şeklinde konuştu.

30.01.2017 15:31:54 TSI
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