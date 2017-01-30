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Karacasu'da temel atan Başkan Çerçioğlu'ndan iki yeni müjde



(Fotoğraflı)



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlen Çerçioğlu, gerçekleştirdiği temel atma töreninde Karacasululara iki yeni müjde daha verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Karacasu'ya hizmetleri devam ediyor. İlçenin önemli bir ihtiyacı olan Karacasu Otogarı temel atma töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr Metin Lütfi Baydar, CHP İl Başkanı Bayram İnci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Başkanları, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Çerçioğlu; Karacasu bizim göz bebeğimiz, Aydın'ın en güzel ilçelerinden biridir. Karacasu için ne yapsak azdır. 2 yıl içinde Karacasu ve mahallelerinde 11 milyon 200 bin TL harcayarak yolları yaptık. Yeter mi yetmez Mustafa başkanla beraber bunun iki katı daha yol yapacağız. ASKİ olarak 26 bin metre içme suyu, 8 bin metre kanalizasyon, 3 bin metre yağmursuyu hattı ve tarımsal sulamada 8 bin metre hat çalışması yaptık. Bunların maliyeti 8 milyon 500 bin TL'dir. Sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Ne diyoruz "Karacasu ister biz yaparız". 2014 yerel seçimlerinde Mustafa başkanımla ne söz verdiysek bir bir yapıyoruz. Bu sözlerimizden biri olan otogarımızın temelini hep birlikte atıyoruz." dedi.

5 peron, bilet satış gişeleri ve 25 araçlık minibüs terminaline sahip olacak olan otogar tüm bunların yanı sıra kafeterya, mescit, ve kooperatif ofislerini de içeren sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir kompleks olarak tasarlandı.

Çerçioğlu'ndan 2 Müjde Daha

Temel atma töreninde otogarın Haziran ayında biterek hizmete gireceği müjdesini veren Çerçioğlu Karacasululara iki müjde daha vererek çifte mutluluk yaşattı. Çerçioğlu " Size bir müjde daha veriyorum yakında tarihi dokuya uyumlu olarak tasarladığımız kültür merkezimizin temelini de beraber atacağız. 2 milyon 500 bin TL'ye mal olacak kültür merkezimizde çok amaçlı salonlar, gençlerimiz ve kadınlarımızın faydalanabileceği mekânlardan oluşacak. Ayrıca bir müjde de gençlerimize veriyorum; içinde yüzme havuzunun da bulunduğu bir spor kompleksi yapacağız. Bunlar Karacasu'ya yeter mi? Tabi ki hayır siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Aydın'ın her noktasında yatırım ve hizmetlerimiz sürüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

(MB-Y)



30.01.2017 15:38:11 TSI

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