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Başkan Topbaş Erzurum standını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Dünya'nın en büyük 5. turizm fuarı olarak gösterilen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen fuara Erzurum standı damga vurdu. Fuarın ilk gününden itibaren ilgi odağı olan Erzurum standını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da ziyaret etti. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte fuar alanını gezen Başkan Topbaş, Erzurum standında dinlenerek çay içti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Topbaş, "Erzurum gerçekten gerek tarihiyle gerek sosyal yaşantısı gerekse de kış turizmi ile ülkemizin önemli bir şehridir. Dünya'nın en önemli kayak merkezi haline dönüşen Erzurum, bu tür organizasyonlarla daha da çok tanıtılıyor. EMITT fuarına yüzbinler geliyor ve burada ciddi yatırımlar için gelen işadamları da oldukça fazla. İnşallah bu fuar Erzurum için faydalı olmuştur. Biz İstanbul'da Erzurumluları zaman zaman ziyaret ediyoruz. 'Şehir için herkes elinden geleni yapmalıdır' diyoruz. Her geçen gün valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle, vatandaşıyla daha güzel bir şehir için çaba sarf ediliyor. Erzurum standı da çok güzel olmuş. Hem tarihi yapılar hem de kış turizmi tanıtılmış. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Palandöken Erzurum yazısı önünde vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Topbaş, Milletvekili Taşkesenlioğlu ile birlikte stanttaki bölümleri gezerek bilgi aldı. Topbaş'a Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen deri çanta ve bakır fincan takımı hediye edildi. Topbaş ayrıca, 11 Şubat'ta başlayacak olan EYOF oyunlarının kurumsal logosunun bulunduğu rozeti de ceketine taktı. Bu arada Çifte Minareli Medrese siluetinin iç alanında oluşturulan Erzurum standı, kar küresi, Oltu taşı, Ilıca Termal Tesisi ve Palandöken Erzurum yazısı ile fuarcıların adeta uğrak mekânı haline geldi. Erzurum yazısı önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara, oluşturulan ekranlar ve yazılı tanıtımlarla Erzurum'da ki kış turizm olanakları da tanıtıldı.

Palandöken Dağı'ndaki otel işletmeleri de stantta yerini alarak kayak severlerin nasıl tatil yapabilecekler konusunda yardımcı olundu. Standın ortasına kurulan küre ise fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

(ÖB-ÖB-Y)



30.01.2017 15:44:32 TSI

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