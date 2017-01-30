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Uçhisar, Emitt 2017 Fuarı'nın gözdesi oldu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar, dünyanın 5. büyük turizm fuarı olan EMITT 2017 Turizm Fuarı'nda Kapadokya-Nevşehir standında Uçhisar Belediyesi tarafından başarıyla tanıtıldı.

26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul/TUYAP-Büyükçekmece fuar alanında bu yıl 21. kez düzenlenen dünyanın 5. büyük fuarı EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Kap-Hib koordinatörlüğünde katılan Uçhisar Belediyesi, Uçhisar'ın kültürünü, tarihi ve turistik yerlerini her yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanıttı. Fuarda ayrıca, Kapadokya çatısı altında Göreme, Ürgüp, Ortahisar, Avanos, Çat, Kozaklı Belediyeleri, KAPHİB, KAPTİD ve Ahiler Kalkınma Ajansı da yerini aldı.

Turizmin önde gelen firmalarını, profesyonellerini bir araya getirerek ülkelerin, şehirlerin ve bölgelerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan EMITT Fuarı'nda Kapadokya çatısı altında kurulan Uçhisar standına yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan da, standa gelen ziyaretçilerle ilgilenerek, ziyaretçileri Uçhisar'ın tarihi ve turistik bölgelerini gezip görmeye davet etti. Uçhisar standına gösterilen ilgiden memnuniyetini belirten Başkan Karaaslan, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki İstanbul 2017 turizm fuarımız milletimize ve turizm camiamıza hayırlı olsun. Burası, 2017 turizm sezonunun iyi geçmesi amacıyla bunu oluşturmada gayet güzel bir uygulama ve destinasyon diyebiliriz. Burada Uçhisarımız'ı tanıtma amaçlı, Uçhisarımız'ın cazibe merkezi olabilecek Uçhisar Kalemiz, restoranlarımız, butik otellerimiz,Güvercinlik Vadimiz gibi mutlak suretle Uçhisar´ın ziyaret edilmesi ve olmazsa olmazları niteliğinde sayılan bu yerleri tanıtmak amacıyla buradayız. Hiçbir emek boşa çıkmaz. 2017´nin de 2016 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. İnanıyorum inşallah 2014-2015 gibi sezonları yakalayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

26 Ocak tarihinde başlayan EMITT 2017-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 29 Ocak Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırladı.

(COŞ-AÖ-Y)



30.01.2017 15:47:05 TSI

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