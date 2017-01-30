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Hatay'da TARSİM Bilgilendirme Toplantıları yapıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:12
Hatay'da TARSİM Bilgilendirme Toplantıları yapıldı
Hatay'da TARSİM Bilgilendirme Toplantıları yapıldı

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçe gıda tarım ve hayvancılık
müdürlükleri tarafından organize edilen toplantılarda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile ilgili üreticilere bilgilendirme toplantıları yapıldı.
TARSİM Adana Bölge Müdürü İrfan Aklaş, 2017 yılında 2016 yılı uygulamalarına ilave olarak; buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortası, kiraz ürününde yağmur riski, meyve ağaçları ile asmaların kendileri ve asma yaprağı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için isteğe bağlı hırsızlık riski, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin kafes ve ağları için de sel ve su baskını riskleri teminat kapsamına alındığını kaydetti.
Devlet prim desteği oranının; tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacağını belirten Aklaş, açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısıyla sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/oranında ek prim desteği sağlanacağını ve 2017 yılında ilk defa uygulanacak olan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise; buğday ürününde sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği, sağlanacağını söyledi.
(ADM-Y)

30.01.2017 16:17:43 TSI
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