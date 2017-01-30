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MUSKİ'ye üç yılda 657 milyon TL'lik yatırım

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2014-2016 yılları arasında Muğla genelinde yaptıkları yatırımlar ve 2017 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verirken, 2017 yılında yatırımlar için 470 milyon TL ödenek ayırdıklarını açıkladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, geçmiş dönemde yapılan ve gelecek dönemde yapılacak projeler ile ilgili Muğla genelindeki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Büyükşehir Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen buluşmada Genel Sekreter Hüseyin Daşgın ve daire Başkanları ile MUSKİ Genel Müdürü de hazır bulundu.

Muğla genelinde yapılan projelerden bahseden Başkan Gürün, 2017 yılında yatırımlar için 470 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurulan bir belediye olduğunu kaydeden Osman Gürün, "Biz personeliyle, aracıyla bu coğrafyaya yeteli olmayan bir belediye olarak başladık. Muğla'yı 6 bölgeye ayırdık, tüm daire başkanları yerini aldı. Hizmetlerimiz şu an 6 bölgede devam ediyor. Fethiye-Seydikemer birinci bölgemiz, Dalaman-Ortaca-Köyceğiz ikinci bölgemiz, Marmaris-Datça üçüncü bölgemiz, Ula-Menteşe-Yatağan-Kavaklıdere dördüncü bölgemiz, Milas beşinci bölgemiz ve Bodrum altıncı bölgemiz. Bina ve yerleşim ile ilgili sorunlarımız var. Çoğu yerde kiracı durumundayız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu projelerden bahseden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2014-2015 yıllarında 525 kilometre, 2016 yılında ise bin kilometre asfalt çalışması yapıldığını kaydetti. Yapılan asfalt çalışmasına 249 milyon yatırım yapıldığını belirten Gürün, "Belediye olarak, 90 bin 948 metre oto korkuluk, 550 kilometre yolda karla mücadele çalışması, 10 bin 200 haneye evde bakım hizmeti yaptık. Evde bakım hizmeti kapsamında 62 bin 590 tıbbi müdahale, 7 bin 12 hasta nakil, 14 bin 73 genel bakım hizmeti verildi" dedi.

Gürün, 'Halk Kart' ile 2 bin 38 aileye, 2 milyon 714 bin 424 TL nakdi yardım yapıldığını sözlerine ekledi.

Başkan Gürün konuşmasına, "5 adet engelli aracıyla 2 bin 377 nakil gerçekleştirdik. Muğla'mızın değerli plajlarında 6 engelsiz plaj projesini hayata geçirdik. 'Paylaşarak Sevindir' projesi ile 370 kişiden 34 bin 11 parça eşyayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Türkiye'de bir ilk olan 'Mor Yaşam' projesi ile cezaevindeki kadın mahkumlara hijyen çantaları ulaştırıldı. Bin 310 mezarlık alanında bakım, onarım, tabela çalışması gerçekleştirdik. 27 mahalle ve mevkiinin su sıkıntısı giderildi. 446 bin metre yeni içme suyu hattı yenileme çalışması yapıldı. 86 bin 123 metre dere ıslahı yapıldı. MUSKİ birimimiz 2014-2016 yılları arasında toplam 657 milyon TL yatırım yaptı. Su konusu çok önemli. Göreve geldiğimizde birçok mahallemizde su yokken, ekiplerimiz bu bölgelerimize su ve yeni hat çalışması gerçekleştirdi " Fethiye Ölüdeniz'e yapımı devam eden arıtma tesisi hakkında da bilgi veren Başkan Gürün, 12 bin metreküp/gün kapasiteli olduğunu ve 19 milyon 500 bin TL maliyeti olduğunu söyledi. Gürün, "Hafriyat sahası alanı 1'den 7'ye çıkarıldı. 142 okul 8 bin 500 öğrenciye 'Çevre Eğitimi' verildi. 418 bin TL yatırımla toprak, sulama suyu ve bitki analiz laboratuvarı üniversite ile birlikte hayata geçirildi. 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile Yerel Tohum Merkezi açıldı. Katma değeri yüksek trüf mantarı 9 bin 300 metrekare alanda üretilmeye başlandı. Ula Gölet'i projesi hayat geçirildi. Yeni 119 adet engelli rampalı otobüs vatandaşın hizmetine sunuldu. Ulaşımda dönüşümün yüzde 84'ü tamamlandı" dedi.

Osman Gürün, projeleri anlattıktan sonra 2017 yılında sadece yatırımlar için 470 milyon TL bütçe ayırdıklarını sözlerine ekledi.

(BT-İK)



30.01.2017 16:26:42 TSI

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