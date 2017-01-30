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Reşadiye'de doğalgaz projesi



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yapılacak olan doğalgaz projesinde arazi-etüt harita ve kamulaştırma mühendislik işi için ihaleyi alan şirkete yer teslimi yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi web sitesinden BOTAŞ, Tokat'ın Reşadiye ilçesine doğalgaz boru hatları arazi-etüt, harita ve kamulaştırma mühendislik işini Aralık ayında ihaleye çıkardı. Yapılan ihalenin ardından doğalgaz döşenecek olan hat üzerinde arazi-etüt çalışması yapacak olan firma yetkililerine yer teslimi yapıldı. Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç'ı makamında ziyaret eden şirket yetkilileri ile projenin detaylarını değerlendirdi.

Reşadiye Doğalgaz Boru Hattı, arazi-etüt harita ve kamulaştırma mühendislik işi için BOTAŞ ile bir firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında yer tesliminin yapıldığı, yüklenici firmanın bu kapsamda çalışmalarına başladığı bildirildi. Yapılacak ön etüt güzergahının onaylanmasının ardından, güzergaha ait proje ve kamulaştırma planı çalışmalarının tamamlanarak projenin BOTAŞ'a teslim edileceği ifade edildi.

(Nİ-SLH-Y)



30.01.2017 16:31:49 TSI

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