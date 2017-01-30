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Muğla, Hindistan'da tanıtılacak

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27
Muğla, Hindistan'da tanıtılacak

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Doğu Akdeniz Uluslar Arası Turizm Ve Seyahat Fuarında (EMİTT) Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman tanıtıldı. Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Hindistan'da katılacakları fuarlar ile bölgeyi tanıtacaklarını açıkladı.
26-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı yurtiçinden çeşitli ille ve turizm firmalarının yanı sıra yurtdışından 80 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi.
Fuarda bölgenin tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleri, deniz kıyıları, caretta kaplumbağaları ve tarımsal ürün çeşitliliği tanıtıldı.
Fuar süresince, fuara katılan firma ve turizmcilere nar, nar suyu, portakal, limon, bal, zeytinyağı, zeytin, kekik, adaçayı gibi bölgenin nadir bulunan meyve ve bitkileri dağıtıldı. Büyük ilgi ile turizm tanıtım standına gelen ziyaretçiler; Ortaca, Dalyan, Dalaman'a tatile geleceklerini dile getirdiler.
Muğla Valisi Amir Çiçek ve Turizm İl Müdürü Veli Çelik'in ziyaret ettiği Stantta; Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Meclis Üyeleri, Dalyan Turizm Derneği Üyeleri ve DOKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri gelen ziyaretçileri ağırladı.
Turizmin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde fuarların özellikle iç turizmde tanıtım açısından çok önemli olduğunu vurgulayan, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur; "Bölgemizin yöneticileri ve STK'ları ile birlikte sezonda misafirleri bölgemize çekmek için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Turizmdeki krizi azaltmak için yeni pazarlar bulmamız gerekiyor." diye konuştu.
Büyük bir potansiyeli olarak Hindistan'la iletişim kurduklarını ifade eden Okutur; "2 ay önce Yeni Delhi'ye gidilerek ön görüşmeler yapıldı. 9-18 Şubat tarihleri arasında Mumbai ve Yeni Delhi'de yapılacak fuarlara Acentalar Birliği tarafından davet edildik. Hindistan'da 250 milyonluk bir pazar var. Türkiye için çok olumlu neticeler alacağımıza inanıyorum. Hindistan Fuarına Turizm Bakanlığı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Belediyelerimizle birlikte bölgemizi tanıtmak için 07 Şubatta gidilecek." dedi.
(CC-MB-Y)

30.01.2017 16:32:19 TSI
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