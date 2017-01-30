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Bilecik 1. Amatör Lig'de 14'uncu hafta sonuçları ve puan durumu

- Bilecikspor 13'de 13 yaparak liderliğini sürdürdü



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig 14'uncu hafta oynanan 4 müsabakayla sonuçlanırken, haftanın en farklı galibiyeti liderin 2 puan gerisindeki 1308 Osmaneli Belediyespor aldı.

13 takımlı Bilecik 1. Amatör Lig 14'uncu hafta oynanan 4 müsabakayla sonuçlanırken, lider Bilecikspor- Bayırköy Spor karşısında aldığı galibiyetle grupta 13'de 13 yaparak liderliğini sürdürürken, liderin 2 puan gerisindeki 1308 Osmaneli Belediyespor 1299 Bilecik Kulübünü 8-1 yenerek haftanın en farklı galibiyeti aldı.

Gruptaki diğer bir maçta Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu, Güneşspor'u 4-2, Söğüt Spor ise; kendi evinde Akpınar Spor 1-0 yendi. Gruptaki Pazaryeri Spor- Yeşilyurt Spor ve Gölpazarı Belediyespor-Vezirhan maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 14'uncu haftayı Osmaneli Gençlerbirliği Spor BAY geçerken, Bilecikspor 39 puanla liderliğini sürdürdü. Bilecikspor 37 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 1 maçı eksik 26 puanla Yeşilyurtspor, 25 puanla 1299 Bilecik Kulübü takip etti.

15'inci hafta

15'inci haftanın programında 4 Şubat Cumartesi saat 14.00'da Bozüyük Sentetik sahada Yeşilyurt Spor- Söğüt Spor, Vezirhan Belde Stadında aynı saatte Vezirhanspor-Pazaryeri Spor maçı ile başlayacak. Haftanın son maçları 5 Şubat Pazar günü Bozüyük Sentetik sahada 11:30'da Akpınar Spor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı ile başlarken, saat 14:00'da Bilecik Edebali Stadında 1299 Bilecik Kulübü- Bilecikspor, Bozüyük Sentetik sahada Güneşspor-Gölpazarı Belediyespor, Osmaneli İlçe Stadında Osmaneli Gençlerbirliği- Bozüyük Belediyesi İdman Yurduspor maçları ile son bulacak. Bayırköy Spor haftayı BAY geçecek.

(CKT-MET-Y)



30.01.2017 16:45:51 TSI

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