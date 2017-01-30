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Ayvalık'ta Cumhuriyetçi Kadınlardan Gazilere nazik ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Şubesi tarafından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği'nin Ayvalık Belediyesi'ne ait Eski Otogar'da bulunan binasında gerçekleşen ziyaret oldukça sıcak bir atmosferde geçti.

CKD Ayvalık Şube Başkanı Gülden Sarıbaş'ın öncülüğünde, dernek şube yöneticileri; Vasfiye Açık Tatlıcı, Vildan Aydemir ve Berrin Sözer tarafından gerçekleşen ziyarette, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği Başkanı Hüseyin Köksal ile vakfın Ayvalık Temsilciliği yöneticilerinin konukseverliği ile dikkat çekti.

Ziyarette konuşan CKD Ayvalık Şube Başkanı Gülden Sarıbaş, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Hareketi ve Milli Mücadele için düzenlenecek etkinliklerde Ayvalıklı şehit aileleri ve gazilerle birlikte katılmak istediklerini ifade etti.

(SS)



30.01.2017 16:48:00 TSI

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